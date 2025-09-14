ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 64,871 شهيدًا و164,610 إصابات

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 64,871 شهيدًا و164,610 إصابات، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت المصادر، وفق وكالة "وفا"، أن 68 شهيدًا و346 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت إلى أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
كما بيّنت أن ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 10 شهداء و8 إصابات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,494 شهيدًا وأكثر من 18,135 إصابة.
وفي السياق ذاته، سجلت مستشفيات قطاع غزة حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 422 حالة وفاة، بينهم 145 طفلًا.