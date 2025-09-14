ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 64,871 شهيدًا و164,610 إصابات

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 64,871 شهيدًا و164,610 إصابات، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.