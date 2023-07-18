الثاني خلال أسبوع.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا في بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا في بحر الشرق المعروف أيضًا ببحر اليابان، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، يوم الأربعاء، نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.