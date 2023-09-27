جهود عربية لإقرار اتفاقيتي السوق المشتركة للكهرباء ومشروع التحول الطاقوي

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في الأول من أكتوبر المقبل، برئاسة مصر، ومشاركة الوزراء المسؤولين عن الكهرباء بالدول العربية أو ممثلين عنهم، وعدد من المنظمات والاتحادات ذات العلاقة.