"تبدو في كثير من الأحيان أنها بلدان".. إلى أي مدى ستمزق محاولة اغتيال "ترامب" أمريكا؟

وفي السنوات الأخيرة، أصبح العنف السياسي في أمريكا على مستويات أقل من الرئاسة حزبياً بشكل متزايد، فأصيبت النائبة غابرييل غيفوردز، الديمقراطية من أريزونا، بجروح خطيرة في إطلاق نار جماعي في عام 2011، مما أثار انتقادات غاضبة للجمهوريين لتحريضهم على الكراهية، وأطلقت النار على النائب ستيف سكاليس من لويزيانا، الذي أصبح الآن زعيم الأغلبية الجمهورية، وإصابته أثناء تمرين لعبة البيسبول الكونغرسية في عام 2017 من قبل مؤيد للسيناتور بيرني ساندرز، المستقل من فيرمونت، كانت أشهر حالة من العنف السياسي في الآونة الأخيرة قبل هذا الأسبوع هي الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 من قبل مؤيدي "ترامب".