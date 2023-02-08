للمرة الأولى منذ ربع قرن.. بورصة إسطنبول "خارج الخدمة" بسبب الزلزالين

وقبل تعليق التداولات انهار مؤشر بورصة إسطنبول الرئيس بأكثر من 7 بالمئة، بعد أن كان انخفض بنحو 8.6 بالمئة في جلسة الثلاثاء، جراء التداعيات السلبية التي خلّفها الزلزال الذي أصاب البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف وانهيار آلاف المنازل.