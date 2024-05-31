قاضٍ متآمر ودعوى مجنونة وعار.. "ترامب" بعد إدانته: المحاكمة يديرها "بايدن"!

وفي كلمة ألقاها من برجه في مانهاتن غداة إصدار هيئة المحلفين في نيويورك قرارها التاريخي بإدانته بتهم جنائية، في خطوة غير مسبوقة بحق رئيس أمريكي سابق، قال ترامب إن "أمريكا في أسوأ حالاتها"، مضيفاً: "لم يتعرض أي مرشح سياسي لما تعرضت له".