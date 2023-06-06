"غروسي": انخفاض المياه في خزان التبريد بمحطة زابوريجيا النووية بشكل خطير

ووفق مجموعة عمل تختص بالآثار البيئية لحرب أوكرانيا، فإن الانهيار التام للسد من شأنه أن يجرف كثيراً من ضفته اليسرى، كما أن الانخفاض الحاد في مخزون المياه في الخزان قد يؤدي إلى حرمان المحطة النووية من التبريد الضروري، إضافة إلى تجفيف امدادات المياه في شبه جزيرة القرم.