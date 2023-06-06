"غروسي": انخفاض المياه في خزان التبريد بمحطة زابوريجيا النووية بشكل خطير

أكّد رافيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انخفاض مستوى المياه في خزان التبريد بمحطة زابوريجيا النووية بشكلٍ خطير بسبب تفجير سد كاخوفكا.
وقال غروسي: هناك بدائل جاهزة لتعويض انخفاض المياه بخزانات التبريد في زابوريجيا لعدة أشهر.
وأضاف: لا خطر مباشراً على سلامة محطة زابوريجيا النووية.
يُشار إلى أن شركة الطاقة النووية الأوكرانية أنرغوآتوم كانت قد قالت في بيان عبر تطبيق تليغرام، إن تفجير سد كاخوفكا "يمكن أن تكون له عواقب سلبية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية"، لكن الوضع في الوقت الحالي "تحت السيطرة".
وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على تويتر أن خبراءها يراقبون من كثب الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وأنه لا يوجد "خطر مباشر على السلامة النووية" في المنشأة.
ووفق مجموعة عمل تختص بالآثار البيئية لحرب أوكرانيا، فإن الانهيار التام للسد من شأنه أن يجرف كثيراً من ضفته اليسرى، كما أن الانخفاض الحاد في مخزون المياه في الخزان قد يؤدي إلى حرمان المحطة النووية من التبريد الضروري، إضافة إلى تجفيف امدادات المياه في شبه جزيرة القرم.