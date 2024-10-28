بـ 5 مجازر جديدة.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 43020 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 96 فلسطينيًا وإصابة 277 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 5 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ48 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يُنتشلوا لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.