بـ 5 مجازر جديدة.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى 43020 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 388 على التوالي إلى 43020 شهيدًا، ونحو 101110جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 96 فلسطينيًا وإصابة 277 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 5 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ48 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يُنتشلوا لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.