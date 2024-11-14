"هيومان رايتس ووتش" تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

وفقاً لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي صدر مؤخراً، فإن إسرائيل تتحمل مسؤولية التشريد القسري للفلسطينيين في غزة، حيث تم توثيق أكثر من 13 شهراً من الدمار الواسع النطاق الذي أدى إلى تشريد حوالي 1.9 مليون فلسطيني، أي ما يزيد عن 90% من سكان القطاع. وتصف المنظمة هذه الحملة بأنها منهجية ومتعمدة، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بهدم المنازل والبنية التحتية المدنية بشكل غير قانوني، بهدف إنشاء "مناطق عازلة" و"ممرات أمنية" لتشريد الفلسطينيين بشكل دائم.