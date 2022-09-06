"ليز" تراس ثالث امرأة تتولى مقاليد الحكم في بريطانيا

كانت انتهازية، فقد عارضت بشدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 لينتهي بها الأمر بالترويج له والتفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة في وزارة التجارة الدولية. ثم تم تعيينها في عام 2021 على رأس الدبلوماسية البريطانية، وهي عنيدة أمام الاتحاد الأوروبي بشأن إيرلندا الشمالية. أقصى المفارقات، أنها تدافع تمامًا مثل بوريس جونسون "عن فكرة النخبة التي يجب مواجهتها وتقدم نفسها على أنها خارج المؤسسة، بالرغم من أنها كانت في الحكومة منذ ثماني سنوات"، وفقًا لما ذكره الأستاذ في جامعة كوين ماري في لندن تيم بيل لوكالة الأنباء الفرنسية.