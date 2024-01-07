"جيشنا فتح بالفعل الزناد".. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذّر من "وابل من النيران"!

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونغ أون، قالت اليوم الأحد إن جيش بلادها سيطلق على الفور "وابلًا من النيران" في حالة حدوث أي استفزاز.