"الخارجية" الأمريكية: شن عمليات عسكرية كبرى في رفح خطأ فادح وخطير للغاية

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية إليزابيث ستكني، اليوم (الخميس): "إن شن عمليات عسكرية كبرى في رفح بجنوب قطاع غزة سيشكل خطأً فادحًا وخطيرًا للغاية"، وذلك ردًا على تقارير أفادت بسماح أمريكا لإسرائيل باجتياح رفح مقابل تقليص الرد الإسرائيلي على هجوم إيران.
وأضافت: قالت إليزابيث ستكني: "لا نزال على اقتناعنا بأن عمليات عسكرية كبرى في رفح ستشكل خطأً فادحًا وخطيرًا للغاية على حياة المدنيين الذين قد يتعرضون إلى الأذى، لقد كانت الولايات المتحدة واضحة في أننا لا ندعم أي عملية برية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين"، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مصادر أمنية اليوم، أن الجيش ينتظر الضوء الأخضر لبدء عملياته في رفح بجنوب قطاع غزة، وأن خطة اجتياح رفح تحظى بموافقة أمريكية.