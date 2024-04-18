"الخارجية" الأمريكية: شن عمليات عسكرية كبرى في رفح خطأ فادح وخطير للغاية

وأضافت: قالت إليزابيث ستكني: "لا نزال على اقتناعنا بأن عمليات عسكرية كبرى في رفح ستشكل خطأً فادحًا وخطيرًا للغاية على حياة المدنيين الذين قد يتعرضون إلى الأذى، لقد كانت الولايات المتحدة واضحة في أننا لا ندعم أي عملية برية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لحماية المدنيين"، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي.