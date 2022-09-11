الرئاسي اليمني: ممارسات الحوثي لها تداعيات خطيرة على السلام والأمن بالمنطقة

وبدأت الميليشيات الحوثية منذ 10 أغسطس الماضي إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة سعيًا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها، وخصوصًا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.