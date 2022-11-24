القصر الوطني الماليزي يعلن تعيين أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء

ويأتي الاجتماع الخاص بعد عدم حصول أي حزب أو تحالف في الانتخابات العامة الـ15 التي شهدتها ماليزيا، على أغلبية بسيطة (112 مقعدًا) في البرلمان الماليزي المكون من 222 مقعدًا لتشكيل حكومة جديدة.