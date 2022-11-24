القصر الوطني الماليزي يعلن تعيين أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء

أعلن القصر الوطني في ماليزيا، اليوم، عن تعيين أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء الماليزي العاشر.
ومن المقرر أن يؤدي أنور إبراهيم اليمين الدستورية عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
وأوضح مشرف القصر الوطني أحمد فاضل شمس الدين، أن التعيين توصل إليه اجتماع خاص للملوك والسلاطين الملايويين في القصر الوطني صباح اليوم.
ويأتي الاجتماع الخاص بعد عدم حصول أي حزب أو تحالف في الانتخابات العامة الـ15 التي شهدتها ماليزيا، على أغلبية بسيطة (112 مقعدًا) في البرلمان الماليزي المكون من 222 مقعدًا لتشكيل حكومة جديدة.