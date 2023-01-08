"الدفاع البريطانية": روسيا تعزز دفاعاتها في زابوروجيا ولوجانسك تحسباً لهجوم أوكراني كبير

أفادت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الأحد)، بأن القوات الروسية تعزز دفاعاتها في منطقتي زابوروجيا ولوجانسك بأوكرانيا، تحسباً لهجوم كبير من قوات كييف.
وفي تقريرها اليومي بشأن تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، رجحت الوزارة عبر "تويتر"، أن يشكل تحقيق القوات الأوكرانية لتقدم كبير في زابوروجيا تحدياً للجسر البري الروسي، الذي يربط منطقة روستوف الروسية وشبه جزيرة القرم.
وذكرت أن "التقدم الأوكراني في لوجانسك من شأنه أن يقوض هدف روسيا من العملية العسكرية، التي شنتها أوائل فبراير الماضي المتمثل في الاستيلاء على منطقة دونباس".