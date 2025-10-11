الرئاسة المصرية: قمة شرم الشيخ للسلام تُعقد غدًا برئاسة السيسي وترامب

تُعقد غدًا الاثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية قمة دولية تحت عنوان «قمة شرم الشيخ للسلام»، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.
وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.
يُذكر أن القمة تأتي في إطار رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه إلى إنهاء النزاعات والصراعات حول العالم.