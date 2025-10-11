الرئاسة المصرية: قمة شرم الشيخ للسلام تُعقد غدًا برئاسة السيسي وترامب

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.