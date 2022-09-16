الشرطة الأوكرانية: اكتشفنا 10 "غرف تعذيب" في مناطق استُعِيدت من روسيا في شرق البلاد

أعلنت الشرطة الأوكرانية عن اكتشاف عشر "غرف تعذيب" في مناطق استُعِيدت من الجيش الروسي في خاركيف.
وكانت أوكرانيا قد أشارت إلى "العثور على موقع دُفِنَت فيه حوالي 440 جثة، في مدينة إيزيوم التي استعادتها كييف من الروس قبل أيام، في إطار هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني.
كما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه "يجري اكتشاف مقابر جماعية في إيزيوم بعد تحريرها من (الروس)"، ويضم أكبر موقع للدفن 440 قبرًا بلا شواهد".
في هذا الإطار، ذكرت الشرطة في منطقة خاركيف، لشبكة "سكاي نيوز" أنه "قُتِل البعض منهم بنيران المدفعية، والبعض الآخر قُتِل بسبب الضربات الجوية".