الشرطة الأوكرانية: اكتشفنا 10 "غرف تعذيب" في مناطق استُعِيدت من روسيا في شرق البلاد

وكانت أوكرانيا قد أشارت إلى "العثور على موقع دُفِنَت فيه حوالي 440 جثة، في مدينة إيزيوم التي استعادتها كييف من الروس قبل أيام، في إطار هجوم أوكراني مضادّ في منطقة خاركيف في الشرق الأوكراني.