"بوريل": "إسرائيل" تستخدم كارثة "سلاح الجوع" في غزة.. وتل أبيب موّلت "حماس" لتقسيم الفلسطينيين

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأحد: إن "إسرائيل" ردت بشكل غير متناسب على "حماس"، ونحن في خضم كارثة مع استخدام الجوع كسلاح في غزة.