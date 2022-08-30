العراق: الجيش يرفع حظر التجول بعد دعوة مقتدى الصدر أنصاره للانسحاب من الشوارع

رفع الجيش العراقي الثلاثاء قرار حظر التجول الذي فرضه الاثنين في كل أنحاء البلاد، إثر حالة الفوضى التي عمت والمواجهات التي اندلعت، عقب إعلان مقتدى الصدر "اعتزال السياسة" بشكل نهائي.
وذلك بعدما دعا الصدر أنصاره خلال مؤتمر صحافي عقده بالنجف، إلى الانسحاب من الشوارع ممهلاً إياهم ستين دقيقة قبل "التبرؤ" منهم، بعد اشتباكات عنيفة بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 23 قتيلاً.
أعلن الجيش العراقي الثلاثاء رفع حظر التجول الذي كان فرضه الاثنين في كل أنحاء العراق بعد الفوضى والمواجهات التي تلت إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر "اعتزال السياسة" نهائيًا، وذلك بعد طلب الصدر من أنصاره الانسحاب من الشوارع.
وأمهل الصدر أنصاره ستين دقيقة للانسحاب من الشوارع من كل أنحاء العراق تحت طائلة "التبرؤ" منهم، بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت 23 قتيلاً.