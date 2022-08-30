العراق: الجيش يرفع حظر التجول بعد دعوة مقتدى الصدر أنصاره للانسحاب من الشوارع

أعلن الجيش العراقي الثلاثاء رفع حظر التجول الذي كان فرضه الاثنين في كل أنحاء العراق بعد الفوضى والمواجهات التي تلت إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر "اعتزال السياسة" نهائيًا، وذلك بعد طلب الصدر من أنصاره الانسحاب من الشوارع.