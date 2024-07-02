نهاية القطع المبرمج للكهرباء في الكويت.. ومن يرشد الاستهلاك يحصل على ضعف الترشيد مالاً

في رسالتين متوازيتين، طمأنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت جمهور المستهلكين، بتجاوز أزمة الأحمال والقطع المبرمج، داعية في الوقت نفسه إلى استمرار الترشيد للحفاظ على الطاقة، والبقاء في وضع الأمان، لا سيما في الشهرين الجاري والمقبل، مع التأكيد على استمرار الترشيد على مدار العام.