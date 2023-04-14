مئات الوفيات في بريطانيا بسبب إضراب الأطباء

ونظّم الأطباء الشباب إضراباً في الفترة من 13 إلى 15 مارس الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية بشأن زيادة الأجور. وتمّ آنذاك إلغاء أكثر من 175 ألف موعد وعملية جراحية في المستشفيات.