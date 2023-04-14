مئات الوفيات في بريطانيا بسبب إضراب الأطباء

أفادت صحيفة "Telegraph" نقلاً عن بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، بأن معدل الوفيات في بريطانيا ارتفع في مارس الماضي بشكلٍ ملحوظٍ بسبب إضراب الأطباء.
وكتبت الصحيفة: "خلال أسبوع واحد من إضراب الأطباء الشباب وفي الأسبوع التالي بعده تمّ تسجيل 22571 وفاة، أي أكثر بنسبة 11,1% (2247 وفاة) من متوسط الوفيات".
من جهته، صرح المتحدث باسم جمعية الأطباء البريطانية، فيليب بينفيلد، بأنه دون فحص دقيق لهذه البيانات من المستحيل تحديد عواقب إضراب الأطباء الشباب.
وأشار إلى أن تسجيل معدل الوفيات تمّ أيضاً في منطقة ويلز التي لم يقع فيها إضراب الأطباء.
وفي الوقت الراهن تطالب جمعية الأطباء البريطانية بزيادة أجور الأطباء بنسبة 35% من أجل إعادتها إلى مستوى عام 2008، لكن وزير الصحة البريطاني ستيف باركلاي، وصف هذه المطالب بأنها "غير واقعية".
ونظّم الأطباء الشباب إضراباً في الفترة من 13 إلى 15 مارس الماضي، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية بشأن زيادة الأجور. وتمّ آنذاك إلغاء أكثر من 175 ألف موعد وعملية جراحية في المستشفيات.