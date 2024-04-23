"حزب الله" يعلن قصف شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ ردًا على مقتل مدنيين

أعلن حزب الله اللبناني مساء الثلاثاء أنه استهدف شمال إسرائيل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، مشيرًا في بيان له إلى أن القصف الذي استهدف بلدة مرغليوت جاء "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة" وفي إطار "الرد ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديدًا المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين".