الأمم المتحدة: 220 ألف طفل في السودان قد يموتون بسبب سوء التغذية

وجدّد "دوجاريك" النداءَ الذي أطلقه الأمين العام لإسكات البنادق خلال شهر رمضان المبارك، محذّرًا من أن البلاد في طريقها لأن تصبح أكبر أزمة جوع في العالم؛ حيث يواجه نحو 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحادّ، وهو العدد الذي يُخشى أن يرتفع مع حلول موسم العجاف خلال الأشهر المقبلة؛ وفقًا لـ"دوجاريك".