الأمين العام للأمم المتحدة: 700 مليون شخص حول العالم ما يزالون يعيشون في فقر شديد

وأوضح -في كلمته أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة- أن القمة تأتي في "منعطف حاسم"، يتسم بتصاعد المعاناة الإنسانية واستمرار النزاعات والفقر والجوع والنزوح والبطالة، مشددًا على أن البلدان النامية لا تتلقى الدعم الكافي، وأن وتيرة العمل نحو تحقيق التنمية المستدامة ما تزال "دون المستوى المطلوب" لمواكبة الابتكار ومواجهة تغيّر المناخ، مؤكدًا أن القضاء على الفقر يتطلب استثمارات فعّالة وموجّهة، تضمن حصول الجميع على الغذاء الميسور والمياه النظيفة والإسكان اللائق، إلى جانب تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة تقدم الدعم للأفراد عند الحاجة، وتمكّن من تتبّع التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.