شبح الموت يطارد 7 آلاف امرأة حامل.. أرقام صادمة عن "كارثة السودان الإنسانية"

وقال "صحباني": إن الوضع السائد أدى إلى العديد من المخاطر الصحية، بما في ذلك زيادة أعداد المرضى، مدللًا على ذلك باكتشاف أكثر من 11 ألف حالة كوليرا، و1.6 مليون إصابة ملاريا، وحوالي 95 ألف حالة مشتبه بها لحمى الضنك، و4920 مريضا بالحصبة، و134 حالة لالتهاب السحايا.