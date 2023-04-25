لبنان.. وصول الدفعة الأولى لمن تم إجلاؤهم من السودان

وضمّت المجموعة التي وصلت عند الثالثة ظهرًا بالتوقيت المحلي عبر طيران الشرق الأوسط، قادمة من جدة في المملكة العربية السعودية، 12 لبنانيًا وسوريًا وفلسطينيًا تم إجلاؤهم من السودان.