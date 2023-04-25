لبنان.. وصول الدفعة الأولى لمن تم إجلاؤهم من السودان

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بوصول الدفعة الأولى من اللبنانيين الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى مطار بيروت الدولي.
وضمّت المجموعة التي وصلت عند الثالثة ظهرًا بالتوقيت المحلي عبر طيران الشرق الأوسط، قادمة من جدة في المملكة العربية السعودية، 12 لبنانيًا وسوريًا وفلسطينيًا تم إجلاؤهم من السودان.
وكان في استقبالهم في المطار وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، الذي شكر "السعودية التي منحت الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان".
ومن المتوقع، أن تصل الدفعة الثانية والتي تضم 32 شخصًا، عند الساعة 11:30 ليلًا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.