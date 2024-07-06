"مرشحها المفضل".. هل يُغيّر "بزشكيان" علاقة إيران المتوترة مع الدول الغربية؟

وفي حين أن الدول الغربية لا تتوقع أن تغير هذه الانتخابات علاقتها مع إيران، فإن "بزشكيان" هو بالتأكيد مرشحهم المفضل، حيث إن منافسه كان سيؤدي إلى تصاعد هذه التوترات القائمة، بحسب ما رأى الخبراء، وقد تم التلميح إلى أن جواد ظريف، وزير الخارجية السابق وحليف رئيسي لـ"بزشكيان" والإصلاحي الذي أشرف على فترة دافئة نسبيًا من العلاقات الدولية قبل ما يقرب من عقد من الزمان، قد يكون مرشحًا محتملاً لشغل منصبه القديم في ظل الرئيس الجديد.