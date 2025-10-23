فرنسا تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية ثالثة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي.
ووقّع قضاة في باريس المذكرة الجديدة في 29 يوليو، بعد أيام من إلغاء مذكرة سابقة بدعوى الحصانة الرئاسية، قبل أن ترفع المحكمة العليا الحصانة باعتبار الأسد لم يعد في السلطة منذ ديسمبر 2024.
وتتعلق المذكرة بالهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013 في عدرا ودوما والغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب تقارير الاستخبارات الأمريكية.
ويواجه الأسد أيضًا مذكرتين سابقتين في فرنسا تتصلان بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 ومركز صحفي في حمص عام 2012، ما أسفر عن مقتل الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.