فرنسا تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد

ووقّع قضاة في باريس المذكرة الجديدة في 29 يوليو، بعد أيام من إلغاء مذكرة سابقة بدعوى الحصانة الرئاسية، قبل أن ترفع المحكمة العليا الحصانة باعتبار الأسد لم يعد في السلطة منذ ديسمبر 2024.