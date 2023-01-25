بعد معارك ضارية.. أوكرانيا تعلن الانسحاب من مدينة سوليدار

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، أنه انسحب من مدينة سوليدار التي شهدت معارك طاحنة، وذلك بعد نحو أسبوعين على إعلان روسيا سيطرتها على المدينة، وبعض المناطق المجاورة لها.