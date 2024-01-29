بريطانيا تعاقب مسؤولين إيرانيين اتهمتهم بالتآمر لقتل صحفيين على أراضيها

أعلنت بريطانيا، اليوم (الاثنين)، فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين اتهمتهم بـ"التورط في تهديدات بقتل صحافيين على الأراضي البريطانية"، فيما تنفي إيران هذه الاتهامات.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات، التي فرضت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تستهدف سبعة أفراد ومنظمة واحدة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن المسؤولين الإيرانيين الخاضعين للعقوبات هم أعضاء في "الوحدة 840" التابعة للحرس الثوري الإيراني، التي تورطت في مؤامرات لاغتيال مذيعين في قناة "إيران إنترناشيونال" الإخبارية في بريطانيا.
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "إن النظام الإيراني والمجموعات التي تعمل لصالحه، يشكلون تهديداً غير مقبول لأمن المملكة المتحدة".
وأضاف: "إن حزمة اليوم تكشف أدوار المسؤولين الإيرانيين والمجموعات المتورطة في النشاط الذي يهدف إلى تقويض وإسكات وتعطيل الحريات الديمقراطية التي نقدرها في المملكة المتحدة".