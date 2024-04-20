"أشبه بلعب للأطفال".. وزير خارجية إيران: ما حدث "لم يكن هجوماً"

يأتي ذلك على خلفية إطلاق إيران مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل يوم 13 أبريل الجاري رداً على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق التي أسفرت عن مقتل عددٍ من الضباط الكبار في الحرس الثوري الإيراني.