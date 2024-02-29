"الخارجية الفلسطينية": استمرار معاناة شعبنا يعكس فشلًا أخلاقيًا وقانونيًا للنظام العالمي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني واستمرارها تعكس فشلًا أخلاقيًا وقانونيًا للنظام العالمي وللدول التي تدّعي الحرص على السلام وحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان.
وحمّلت الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله المتواصل في وقف إبادة الفلسطينيين وضم أرض وطنه وتهجيره.
وأضافت الوزارة وفق وكالة "وفا" للأنباء، أنه آن الأوان لصحوة دولية حقيقية تجبر "إسرائيل" على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها ووضع حد لاختطافها المباشر لإرادة السلام الدولية، إذا ما أراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقّى من مصداقية لشرعياته ومؤسساته وللقانون الدولي نفسه.