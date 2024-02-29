"الخارجية الفلسطينية": استمرار معاناة شعبنا يعكس فشلًا أخلاقيًا وقانونيًا للنظام العالمي

وأضافت الوزارة وفق وكالة "وفا" للأنباء، أنه آن الأوان لصحوة دولية حقيقية تجبر "إسرائيل" على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها ووضع حد لاختطافها المباشر لإرادة السلام الدولية، إذا ما أراد المجتمع الدولي الحفاظ على ما تبقّى من مصداقية لشرعياته ومؤسساته وللقانون الدولي نفسه.