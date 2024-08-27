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البديوي: تصريح إقامة كنيس يهودي بالأقصى يؤكّد رغبة الاحتلال في الاستمرار بتأجيج الأوضاع

أكّد ضرورة احترام المقدّسات الإسلامية ووقف المحاولات الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي
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أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ أن تصريح وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي الذي دعا فيه إلى إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، يؤكّد رغبة قوات الاحتلال الإسرائيلية في الاستمرار بتأجيج الأوضاع وضمان عدم التوصل إلى استقرار في المنطقة.

وأعرب البديوي؛ عن الرفض التام وإدانته واستنكاره الشديدين لمثل هذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، مشدداً على ضرورة احترام المقدّسات الإسلامية، ووقف هذه المحاولات الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرُّك الفوري وتحمُّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.

وأكّد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية؛ باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

فلسطين
المسجد الأقصى
وزير إسرائيلي متطرف
جاسم البديوي

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