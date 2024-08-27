البديوي: تصريح إقامة كنيس يهودي بالأقصى يؤكّد رغبة الاحتلال في الاستمرار بتأجيج الأوضاع

وأعرب البديوي؛ عن الرفض التام وإدانته واستنكاره الشديدين لمثل هذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، مشدداً على ضرورة احترام المقدّسات الإسلامية، ووقف هذه المحاولات الرامية إلى تهويد المسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرُّك الفوري وتحمُّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.