مع تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية.. العالم يترقب يوم 18 يوليو

قال نور الدين، وفق سكاي نيوز عربية، إن اتفاق تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا حدد حصصاً معينة لكل دولة، ولم تفتح التصدير على مصراعيه، كما كان من قبل؛ حيث اشترطت روسيا ألا يكون تصدير أوكرانيا للحبوب مطلقًا كورقة ضغط على المجتمع الدولي للاستجابة لمطالبها في السماح لها بتصدير الأسمدة ورفع العقوبات عنها، كما أن بورصة شيكاغو للحبوب قدرت ما يمكن تصديره من القمح في أوكرانيا بـ 10 ملايين طن، ومن روسيا 50 مليون طن، لكن الاتفاق نص على إعطاء أوكرانيا حصة أكبر من روسيا.