وثائق بايدن السرية.. البيت الأبيض يرد على طلب "سِجل زوَّار منزله"

وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكية (حرس الرئاسة) إن الجهاز لا يحتفظ بسجلات الزوار لأماكن الإقامة الخاصة بالرؤساء، مع أن الجهاز يُخضع هؤلاء الزوار للفحوص الأمنية، وفقًا لشبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية.