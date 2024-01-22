"بايدن" يقمع الناخبين.. تحقيق في "اتصالات مزيفة" لمنعهم من المشاركة بالانتخابات التمهيدية

ويضيف المتحدث في الاتصال: "التصويت هذا الثلاثاء يُمكِّن الجمهوريين في سعيهم لانتخاب دونالد ترامب مجددًا. صوتكم يُحدث فَرقًا في نوفمبر، وليس في يوم الثلاثاء هذا"، فيما يبدأ الاتصال الآلي بالعبارة المفضلة لبايدن "يا له من هراء".