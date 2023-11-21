بعد تهديدات "مايلي".. الصين: الأرجنتين سترتكب "خطأ فادحًا" إذا قطعت العلاقات معنا

وقال ميلي (53 عامًا)، وهو اقتصادي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي"، في خطاب النصر الذي ألقاه مساء الأحد: "اليوم تبدأ نهاية الانحطاط" وتنطلق "إعادة إعمار الأرجنتين"؛ محذرًا من أنه لن تكون هناك "أنصاف حلول".