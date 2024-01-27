الآلاف يتظاهرون في مدريد للمطالبة بوقف الحرب العدوانية في غزة

وتمثّل إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي، واحدًا من أكثر الأصوات المنتقدة لإسرائيل على خلفية الحرب التي بدأت إثر هجوم نفذته حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1140 شخصًا معظمهم من المدنيين بحسب سلطات الدولة العبرية.