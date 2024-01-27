الآلاف يتظاهرون في مدريد للمطالبة بوقف الحرب العدوانية في غزة

تظاهر 20 ألف شخص السبت في مدريد حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات مناهضة لإسرائيل، احتجاجًا على الحرب في غزة، معتبرين أنها "إبادة جماعية".
وخلف لافتة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين"، لوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وكذلك ببعض أعلام جنوب إفريقيا غداة صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى "اتخاذ جميع التدابير الممكنة" لتجنب إبادة جماعية في غزة.
وحسب موقع سكاي نيوز عربية، بلغ عدد المتظاهرين 20 ألفًا، بحسب أرقام أعلنتها سلطات العاصمة الإسبانية.
ومن الشعارات التي رددها المتظاهرون "أين العقوبات على إسرائيل؟" و"إسرائيل تقتل برعاية أوروبا"، وفق مراسلة وكالة "فرانس برس".
حمل العديد من المشاركين لافتة كُتب عليها "قاطعوا إسرائيل" و"إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية".
وتمثّل إسبانيا داخل الاتحاد الأوروبي، واحدًا من أكثر الأصوات المنتقدة لإسرائيل على خلفية الحرب التي بدأت إثر هجوم نفذته حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1140 شخصًا معظمهم من المدنيين بحسب سلطات الدولة العبرية.