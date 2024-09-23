صراع محتدم وغارات إسرائيلية كثيفة وقتلى وضحايا.. ماذا يحدث في لبنان؟

وأضاف نتنياهو في بيان مصور من غرفة قيادة تحت الأرض لسلاح الجو الإسرائيلي في تل أبيب: "بالنسبة لأولئك الذين لم يفهموا بعد، أريد توضيح سياسة إسرائيل. نحن لا ننتظر التهديد، نحن نتوقعه. في كل مكان، في كل مسرح، في أي وقت". وقال إن إسرائيل على أعتاب "أيام معقدة". والذي فهمه بعض المراقبين أنه تهديد بإمكانية أن تجتاح إسرائيل لبنان بريًّا، وهو ما دعا واشنطن إلى القول إن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن الغزو البري للبنان سيسهم في تقليل التوتر بالمنطقة".