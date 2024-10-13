ردًّا على نتنياهو.. "غوتيريش": اليونيفيل باقية بمواقعها في لبنان.. ومهاجمتها "جريمة حرب"

وفي وقت سابق أمس الأحد حث بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على نقل قوات اليونيفيل من مناطق القتال في لبنان. ودعا نتنياهو غوتيريش إلى إبعاد قوة الأمم المتحدة في لبنان عن "الخطر على الفور".