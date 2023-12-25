بعد اغتيال "موسوي" في سوريا.. رئيس إيران يتوعد إسرائيل بـ"دفع الثمن"

وقال رئيسي في بيان "لا شك أن هذه الخطوة هي علامة أخرى على الإحباط والضعف والعجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة"، مضيفاً أن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة".