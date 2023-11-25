الأردن يريد للهدنة بين إسرائيل وحماس أن تصبح "وقفًا دائمًا لإطلاق النار"

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، رغبة بلاده في أن تتحول هدنة الأيام الأربعة بين إسرائيل وحركة حماس إلى "وقف دائم لإطلاق النار"، بعد أسابيع من الحرب في قطاع غزة.
وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه البرتغالي غواو غوميش كرافينيو والسلوفينية تانيا فاغون: "نحن كلنا نريد لهذه الهدنة أن تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار ونهاية كاملة لهذا العدوان".
وأضاف: "ثمة أصوات تتعالى الآن، وإذا ما نظرنا إلى المواقف الدولية نرى أن هناك تطورًا ملحوظًا في هذه المواقف باتجاه الدعوة لوقف إطلاق النار".