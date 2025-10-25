كارثة تعليمية في غزة.. اليونيسف تحذر من ضياع جيل بأكمله بعد تدمير المدارس

حذّر المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوار بيغبيدير من خطر ضياع جيل كامل من أطفال قطاع غزة نتيجة انهيار النظام التعليمي بعد عامين من الحرب المستمرة.
وقال بيغبيدير في تصريح صحفي عقب زيارته للقطاع، إن "هذه هي السنة الثالثة بلا مدارس"، مضيفًا: "إذا لم نبدأ انتقالًا حقيقيًا لجميع الأطفال في فبراير المقبل، فسنصل إلى السنة الرابعة، وعندها يمكن الحديث عن جيل ضائع"، وفق ما نقلت وكالة "وفا".
وأوضح أن نحو سدس الأطفال فقط تمكنوا من العودة إلى أماكن تعليم مؤقتة بعد سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الجاري، بينما 85% من المدارس دُمّرت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام، مشيرًا إلى أن العديد من المدارس المتبقية تُستخدم كملاجئ للنازحين.
وبيّن أن الأطفال والمعلمين يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل بسبب النزوح والعمليات العسكرية، فيما ينشغل معظم المدرسين بتأمين احتياجات أسرهم من الطعام والماء. وأضاف: "الغذاء مسألة بقاء، أما التعليم فهو الأمل".
وأعرب بيغبيدير عن صدمته من حجم الدمار الذي طال البنية التحتية في القطاع، مؤكدًا أن 80% من أراضي غزة سُوّيت بالأرض تقريبًا، مع بقاء جيوب محدودة من الأبنية المأهولة.
وأشار إلى أن المجتمع الغزّي يبذل جهودًا لإعادة الحياة رغم المأساة، مؤكدًا أن استعادة التعليم تمثل خطوة أساسية لإحياء الأمل في مستقبل أفضل للأطفال.