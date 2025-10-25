كارثة تعليمية في غزة.. اليونيسف تحذر من ضياع جيل بأكمله بعد تدمير المدارس

وقال بيغبيدير في تصريح صحفي عقب زيارته للقطاع، إن "هذه هي السنة الثالثة بلا مدارس"، مضيفًا: "إذا لم نبدأ انتقالًا حقيقيًا لجميع الأطفال في فبراير المقبل، فسنصل إلى السنة الرابعة، وعندها يمكن الحديث عن جيل ضائع"، وفق ما نقلت وكالة "وفا".