الخارجية الفلسطينية: اغتيال "إسرائيل" لـ"العاروري" يُظهر فشلها في حرب غزة

وأوضحت أن "إسرائيل" أقدمت على اغتيال "العاروري" للتغطية على الفشل في تحقيق أهدافها المعلنة في حربها على قطاع غزة، ولإعطاء الانطباع بأنها استعادت جزءًا من ردعها العسكري الاستخباراتي، وأنها لا تزال قادرة على المساس بالقيادات الفلسطينية والوصول إليهم أينما وُجِدُوا، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".