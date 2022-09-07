تعرَّف على"السيناريو الأسوأ" عن محطة زابوريجيا؟

ولاحقًا، شهدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انقطاعات متفرقة في إرسال بيانات الضمانات عن بُعد من المحطة، ولذلك، دعت الوكالة روسيا وأوكرانيا إلى السماح لمفتشيها بزيارة الموقع؛ لكن الخلافات اللوجستية والسياسية حالت دون حدوث ذلك.