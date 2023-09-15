الجيش النيجيري يقضي على 151 إرهابياً ويعتقل 456

وفي الشمال الغربي، قال المتحدث باسم الدفاع إن قوات عمليات هادارين داجي Hadarin Daji، تمكنت من تحييد 35 إرهابيًا، واعتقلت ثمانية وأنقذت 17 رهينة مختطفة خلال هذه الفترة.