الجيش النيجيري يقضي على 151 إرهابياً ويعتقل 456

أعلن الجيش النيجيري تمكنه من القضاء على 151 إرهابيًا والقبض على 456 آخرين في عمليات مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
وصرّح مدير العمليات الدفاعية، اللواء، إدوار بوبا، في أثناء تقديمه تحديثًا للعمليات العسكرية، الخميس: "قوات عملية هادين كاي قامت بتحييد 44 إرهابيًا واعتقلت 21 وأنقذت أربع رهائن مختطفين خلال هذه الفترة".
وأضاف: "القوات عثرت على 17 بندقية من طراز AK47 وثلاث بنادق محلية الصنع ومسدس بيريتا وثلاث بنادق دنماركية و116 طلقة من عيار 7.62 ملم".
كما تم العثور على 13 طلقة عيار 9 ملم، و42 طلقة فارغة وصناديق ذخيرة عيار 7.62 ملم.
وقال بوبا إن: "القوات ألقت القبض على بعض المتعاونين المشتبه فيهم مع الإرهابيين في بورنو Borno، وكذلك منطقة جوجبا Jugba الحكومية المحلية في يوبي Yobe.
وتابع: "القوات نصبت كمينًا ودهمت مخابئ الإرهابيين المشتبه فيهم في مناطق الحكم المحلي كوندوغا Konduga وغوزا Gwoza في بورنو.
وفي شمال وسط البلاد، قال بوبا إن قوات عملية الملاذ الآمن قامت بتحييد 16 إرهابيًا واعتقلت 16 وأنقذت رهينة مختطفة خلال هذه الفترة.
وأضاف، أنهم عثروا أيضًا على 12 بندقية من طراز AK47 ومسدسين وخمس بنادق محلية الصنع وست بنادق دنماركية و32 طلقة خاصة من عيار 7.62 ملم و15 خزنة وثلاث درّاجات نارية.
وفي الشمال الغربي، قال المتحدث باسم الدفاع إن قوات عمليات هادارين داجي Hadarin Daji، تمكنت من تحييد 35 إرهابيًا، واعتقلت ثمانية وأنقذت 17 رهينة مختطفة خلال هذه الفترة.
وأضاف أن القطاعات الجوية لمختلف العمليات واصلت إبادة الإرهابيين بمختلف مخابئهم بسلسلة من الاشتباكات الجوية.