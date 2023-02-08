"الخوذ البيضاء" تناشد فرق الإنقاذ الدولية التدخل لمعاونتها في شمال سوريا

ومنذ فجر الاثنين، يقود متطوّعو الخوذ البيضاء عمليات الإنقاذ في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في محافظتي إدلب (شمال غرب)، وحلب (شمال)، يبحثون عن ناجين تحت أنقاض أبنية انهارت كليًا أو جزئيًا، ويسعفون الجرحى وينقلون حتى الموتى من المستشفيات إلى المقابر.