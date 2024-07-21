في رسالة للأمريكيين.. "بايدن": نيتي كانت السعي للانتخاب لكن مصلحة البلاد أن أتنحى

وقال "بايدن" في رسالة إلى الشعب الأمريكي عبر منصة "إكس": "أيها الأمريكيون الأعزاء، على مدى الثلاث سنوات ونصف الماضية، أحرزنا تقدماً كبيراً كأمة. اليوم، تمتلك أمريكا أقوى اقتصاد في العالم. قمنا بالاستثمار التاريخي في إعادة بناء بلدنا، وخفض تكاليف الأدوية لكبار السن، وتوسيع الرعاية الصحية الميسرة لعدد قياسي من الأمريكيين".