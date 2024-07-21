في رسالة للأمريكيين.. "بايدن": نيتي كانت السعي للانتخاب لكن مصلحة البلاد أن أتنحى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم (الأحد) انسحابه من السباق الرئاسي.
وقال "بايدن" في رسالة إلى الشعب الأمريكي عبر منصة "إكس": "أيها الأمريكيون الأعزاء، على مدى الثلاث سنوات ونصف الماضية، أحرزنا تقدماً كبيراً كأمة. اليوم، تمتلك أمريكا أقوى اقتصاد في العالم. قمنا بالاستثمار التاريخي في إعادة بناء بلدنا، وخفض تكاليف الأدوية لكبار السن، وتوسيع الرعاية الصحية الميسرة لعدد قياسي من الأمريكيين".
وأضاف: "قدمنا رعاية ضرورية لمليون من القُدماء المعرضين للمواد السامة. أقرأ أول قانون للسلامة السلاح في 30 عاماً. عيّنا أول امرأة أمريكية إفريقية على المحكمة العليا، وأقررنا أهم تشريع مناخي في تاريخ العالم. أمريكا لم تكن في وضع أفضل للقيادة من الوضع الحالي".
وتابع الرئيس الأمريكي: "أعلم أن هذا لم يكن ممكناً دونكم، الشعب الأمريكي. معاً، تغلبنا على جائحة مرة في القرن وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير. حمينا وحفظنا ديمقراطيتنا. وقمنا بتنشيط وتعزيز تحالفاتنا حول العالم".
وزاد "بايدن": "كان من أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم. وبينما كانت نيتي أن أسعى للانتخاب مرة أخرى، أعتقد أنه في مصلحة حزبي والبلاد أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس لبقية فترتي".
وأشار إلى أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بمزيد من التفاصيل حول قراره.
وأعرب عن امتنانه العميق لجميع الذين عملوا بجد مرة أخرى، وشكر نائب الرئيس كامالا هاريس على أنها شريكة استثنائية في كل هذا العمل، كما عبر عن تقديره العميق للشعب الأمريكي على الثقة التي وضعها فيه.
وقال "بايدن: "أعتقد اليوم ما كنت أعتقده دائماً: أنه لا يوجد شيء لا يمكن أن تفعله أمريكا - عندما نفعله معاً. علينا فقط أن نتذكر أننا الولايات المتحدة الأمريكية".