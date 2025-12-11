القدس تحذر من مخطط إسرائيلي لاقتلاع 33 تجمعًا بدويًا شرقي المحافظة

وأكدت أن هذه التجمعات، التي يقطنها أكثر من سبعة آلاف شخص، تُعد جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الفلسطينية، وتقع ضمن مناطق مستهدفة في إطار مشروع "القدس الكبرى" ومخطط (E1)، الذي يهدف إلى فصل القدس عن محيطها الشرقي وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.