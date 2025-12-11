القدس تحذر من مخطط إسرائيلي لاقتلاع 33 تجمعًا بدويًا شرقي المحافظة

حذّرت محافظة القدس، اليوم، من تصعيد خطير تنفذه قوات الاحتلال والمستوطنون، يستهدف 33 تجمعًا بدويًا في محيط المحافظة، معتبرة أن ما يحدث يُمثّل حملة اقتلاع ممنهجة تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني في المناطق الشرقية.
وأوضحت المحافظة في بيان رسمي، أن هذه السياسات تأتي ضمن مخطط استعماري واسع يسعى إلى خنق الحياة اليومية وتعميق معاناة المواطنين، مشيرة إلى أن آثارها الاجتماعية والاقتصادية تهدد استقرار العائلات البدوية، وتضعها أمام خطر التهجير القسري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وبيّنت أن التجمعات الممتدة بين مخماس شمالًا وواد النار جنوبًا تتعرض لانتهاكات متصاعدة، تبدأ بحرمان السكان من البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتشمل الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، وممارسات يومية من قبل المستوطنين كالهجوم على الأهالي، وقطع خطوط المياه، وسرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير.
وأكدت أن هذه التجمعات، التي يقطنها أكثر من سبعة آلاف شخص، تُعد جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية الفلسطينية، وتقع ضمن مناطق مستهدفة في إطار مشروع "القدس الكبرى" ومخطط (E1)، الذي يهدف إلى فصل القدس عن محيطها الشرقي وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.