الرئيس المصري يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إطلاق النار في غزة

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم (الخميس)، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال "السيسي": "إن الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة، فضلًا عن التدمير الواسع الذي يشهده القطاع، والذي يتطلب موقفاً دولياً حازماً، يهدف لحقن الدماء وإنفاذ المساعدات الإنسانية وإتاحة الفرصة للحلول السياسية"، وفقاً للرئاسة المصرية.
واستعرض الرئيس المصري جهود مصر على المسار الإنساني لإدخال المعونات للتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة، واستقبال عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات المصرية، الوقف الفور لإطلاق النار والتصعيد وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية لإحياء مسار السلام وإعمال حل الدولتين.
من جانبه، ثمن رئيس الوزراء الهولندي الدور الذي تقوم به مصر في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع، وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية والدفع في اتجاه السلام والاستقرار في المنطقة.