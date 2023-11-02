الرئيس المصري يطالب بتحرك دولي عاجل لوقف إطلاق النار في غزة

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء الهولندي الدور الذي تقوم به مصر في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع، وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية والدفع في اتجاه السلام والاستقرار في المنطقة.